VIDEOS. Tempête Alex : de premières images aériennes montrent l'ampleur du désastre dans les Alpes-Maritimes

Il décrit une "vision d'horreur". Le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a publié, samedi 3 octobre, une vidéo tournée depuis un hélicoptère lors d'un survol de reconnaissance des dégâts à Saint-Martin-Vésubie occasionnés par la tempête Alex dans le département. "Plusieurs dizaines de maisons ont été emportées", a-t-il tweeté.

Je survole actuellement avec @ca_ginesy et le colonel Riquier les zones sinistrées par les intempéries d’hier dans les #AlpesMaritimes Situation terrifiante plusieurs dizaines de maisons ont été emportées! pic.twitter.com/5gJT5CboEA

Présent dans le même hélicoptère, le président du conseil départemental, Charles Ange Ginesy, a évoqué "des images terribles", montrant ici le survol de Roquebillière.

Je survole avec @ECiotti et le colonel Riquier les zones sinistrées des #AlpesMaritimes.



Des images terribles. D’importants moyens aériens, humains et matériels sont mis en place. Mes pensées vont vers les forces de secours mobilisées et les familles touchées. pic.twitter.com/6jOsoIxSfu