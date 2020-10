DIRECT. Tempête Alex : les recherches des disparus ont repris dans les Alpes-Maritimes, Jean Castex attendu sur place

Ce qu'il faut savoir

Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sont attendus dans les Alpes-Maritimes, samedi 3 octobre, après le passage de la tempête Alex, a annoncé le député LR Eric Ciotti, samedi matin. "C'est une situation épouvantable, on va en parler ce matin", a précisé l'élu du département, sur France Bleu Azur. Suivez dans notre direct l'évolution de la situation et les recherches de la dizaine de personnes portées disparues.

Au moins neuf disparus. Les pompiers des Alpes-Maritimes ont fait état, samedi matin, de "neuf personnes avérées disparues" qui ont été vues emportées par les flots et de "trois personnes supposées disparues" pour lesquels les signalements sont plus flous. Deux pompiers et un gendarme figurent parmi les neuf disparus confirmés.

Des villages coupés du monde. Alexandra Valetta-Ardisson, députée LREM de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, a fait état, samedi matin, d'une "situation extrêmement préoccupante et inquiétante" dans plusieurs secteurs où les communications ont été coupées. "On a des unités de gendarmerie qui ne sont plus joignables au secteur de Tende et de Breil", a-t-elle rapporté sur franceinfo.

Des niveaux de précipitations record. Selon Alix Roumagnac, président de la filiale Predict de Météo France, ce sont "plus de 500 mm en quelques heures qui sont tombés sur ces vallées encaissées", soit "quasiment une année de précipitations qui est tombée en 10 heures sur ces reliefs".