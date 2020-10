Tempête Alex : comment aider les sinistrés du sud-est de la France ?

Appel aux dons, cagnottes… Les initiatives de communes, d'ONG ou de particuliers, se multiplient depuis les terribles inondations du 2 octobre.

Maisons éventrées, routes coupées, et même, symbole particulièrement macabre, les trois quarts d'un cimetière emportés par des eaux torrentielles. Cinq jours après le passage de la tempête Alex, vendredi 2 octobre, les habitants des vallées de la Roya et de la Vésubie tentent de continuer à vivre, dans des conditions difficiles, et de réparer les dégâts. Comment aider les sinistrés des Alpes-Maritimes ? Une série d'initiatives se mettent en place.

Via les collectivités locales

Capitale du département, la métropole de Nice a décidé de mettre en place un fonds d'urgence. Les dons qui "seront reversés au profit des victimes et familles des victimes" des intempéries, selon le site de l'agglomération, peuvent s'effectuer en ligne, par chèque ou en se déplaçant à la mairie. Parallèlement, le département des Alpes-Maritimes lance "un appel à la solidarité nationale" et propose de faire un don "par chèque ou par virement bancaire".

Cette aide peut aussi consister en dons en nature. "Afin de répondre à l'urgence, votre aide peut être avant tout matérielle", explique le site de la mairie de Nice. Avant d'énumérer les besoins : "denrées non périssables (pâtes, riz, farine, sucre, huiles, compotes, conservées, bonbons, café, gâteaux secs…), produits nourrissons (boites de lait, petits pots, couches, lingettes, cotons…), produits de première nécessité : des bougies, des piles, des lampes, des couvertures, produits d'hygiène (papier toilette, shampoing, savons…), eau potable, lait, vaisselle jetable, ustensiles de cuisine (ouvre-boîte, casseroles, récipients hermétiques), jouets neufs, nourriture pour animaux". "Ne seront acceptés que les produits précédemment listés", est-il ajouté.

D'autres villes du département organisent aussi des collectes. La commune de Menton signale des "besoins urgents" en "produits d'hygiène" (shampoing, savon, serviettes périodiques, couche bébés…), produits de première nécessité" (piles, allumettes, bougies…) et en "denrées alimentaires non périssables et ne nécessitant pas de cuisson" (boîtes de conserve, biscotte)… "Grâce à votre générosité, 4 tonnes de denrées alimentaires et 2 m3 de vêtements ont déjà pu être acheminés vers les zones sinistrées", salue-t-elle, en demandant de ne plus donner de vêtements, "suffisamment" ayant été collectés. Des opérations semblables se déroulent dans d'autres villes côtières comme Beaulieu-sur-Mer.

Mobilisation également chez les voisins varois. La ville de La Valette lance ainsi avec six associations "un appel à la générosité des Valettois pour l'achat de matériels électroménagers destinés aux sinistrés de la vallée de la Vésubie". Les dons par chèque sont à déposer à la mairie.

Via les ONG mobilisées

Comme à chaque catastrophe, les associations qui viennent au secours des personnes fragilisées se mobilisent. La Croix-Rouge française lance ainsi un appel aux dons pour soutenir "des dizaines de familles qui ont tout perdu". Elle rappelle que des "maisons" et "des villages" ont été "dévastés" et sont toujours privés d'eau potable et d'électricité. Le Secours populaire appelle de la même façon aux dons financiers "pour venir en aide au plus vite aux personnes touchées par la tempête et poursuivre l'indispensable solidarité".

Via des cagnottes

Parallèlement, les cagnottes de solidarité fleurissent sur les sites spécialisés dans ce type d'opérations. Le groupe Nice-Matin a ainsi créé une cagnotte au profit de La Croix Rouge qui bénéficiera aux sinistrés de la tempête Alex. Cette cagnotte avait franchi la barre des 37 000 euros, mercredi matin, signale le journal. Des particuliers ont également pris de telles initiatives, sans qu'il soit toujours facile de vérifier leur fiabilité ou leur pertinence.