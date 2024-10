Dépression Kirk : le point sur les perturbations liées aux intempéries région par région

La Seine-et-Marne est maintenue en vigilance rouge pour un risque de crues, annonce Météo France jeudi 10 octobre dans son bulletin publié à 6 heures. Six autres départements sont toujours en vigilance orange pour un risque de crues : l'Eure-et-Loir, la Meurthe-et-Moselle, l'Orne, la Sarthe, les Deux-Sèvres et la Vendée. Franceinfo fait le point des perturbations.

Les cumuls de pluie après le passage de la tempête Kirk ont atteint des records ces dernières 24 heures. Selon les derniers relevés de Météo France, 137 mm d'eau sont tombés à Peïra-Cava dans les Alpes-Maritimes, 120,5 mm à Moulinet et 100,7mm à Tende toujours dans les Alpes-Maritimes. Plusieurs records de pluie quotidienne annuelle ont été atteints, notamment à Longchamps à Paris avec 72 mm d'eau tombée et à Plessis-Gassot dans le Val d'Oise avec 70,2mm.

Auvergne-Rhône-Alpes

Sur X, la SNCF alerte sur "de nombreuses chutes d'arbres sur le réseau en Auvergne-Rhône-Alpes", ce qui perturbe certains axes. Sur les différents sites internet des gares, on relève ainsi des suppressions de trains, par exemple, entre Lyon et Dijon, entre Lyon et Bourg-en-Bresse, ou encore entre Saint-Étienne et Paris.

Île-de-France

Les transports scolaires sont suspendus jeudi dans les Yvelines en raison des inondations qui ont touché "de nombreuses routes" du département, annonce la préfecture du département sur X.

🟠#VigilanceOrange « pluie-inondation » sur le département des Yvelines🟠Suspension des transports scolaires demain🟠



De nombreuses routes sont impraticables du fait des inondations, notamment dans les secteurs de Ablis, Bonnelle, Say, Sonchamp, Sainte Mesme, Bullion,… pic.twitter.com/ERPNA23f9W — Préfet des Yvelines 🇫🇷 (@Prefet78) October 9, 2024

La préfecture détaille les routes "impraticables" dans le département. Selon la préfecture, c'est le cas dans les secteurs d'Ablis, Bonnelle, Say, Sonchamp, Sainte Mesme, Bullion, Saint-Lambert, Saint-Forget, Emancé, Chevreuse, Cernay-la-Ville, Raizeux, Beynes, Saint-Remy-les-Chevreuses, Ponthévrard, Orcemont, Senlisse et Magny-le-Hameaux".

En Seine et Marne, le département a ouvert une cellule de crise et interdit toutes les activités extérieures jusqu'à vendredi midi. La préfecture a pris un arrêté interdisant "les transports à vocation scolaires" jeudi toute la journée. Les circuits spéciaux, de transports d'élèves en situation de handicap et les services de lignes régulières desservant les établissements "sont interdits sur l'ensemble du département".

Nouvelle-Aquitaine

La circulation ferroviaire est également perturbée en Nouvelle-Aquitaine. Sur les sites internet des gares, on note des trains supprimés par exemple entre Pau et Dax, entre Bayonne et Hendaye, ou entre Périgueux et Limoges.