Dépression Kirk : Météo-France maintient la Seine-et-Marne en vigilance rouge "crues", six autres départements en orange

La dépression Kirk s'éloigne de la France mais l'alerte reste de mise dans certains endroits. Dans son bulletin de 6 heures, jeudi 10 octobre, Météo-France a maintenu six départements en vigilance orange pour des risques de crues : l'Eure-et-Loir, la Meurthe-et-Moselle, l'Orne, la Sarthe, les Deux-Sèvres et la Vendée. La Seine-et-Marne reste, elle, en vigilance rouge pour "crues" sur le Grand Morin aval, un sous-affluent de la Seine. Les transports scolaires sont par ailleurs suspendus dans le département ,jeudi.

En revanche, la vigilance orange "pluie-inondations" et "vent" est levée sur la Saône-et-Loire et le Jura. "Les pluies associées à la dépression Kirk s'affaiblissent et s'évacuent progressivement. A l'avant, le vent de sud souffle toujours en fortes rafales sur Bourgogne-Franche-Comté", détaille l'organisme.

Pour jeudi 10 octobre 2024 :

🔴 1 département en Vigilance rouge

🟠 6 départements en Vigilance orange



Pour vendredi 11 octobre 2024 :

🔴 1 département en Vigilance rouge

🟠 6 départements en Vigilance orange



Dans son bulletin l'organisme public confirme l'amélioration globale de la situation à l'échelle nationale. Les communes touchées par les précipitations les plus fortes ces dernières heures, atteignant ou avoisinant les 80 mm, ont été Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), Noirmoutier (Vendée) et Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). "Les intempéries associées à la dépression Kirk s'affaiblissent et s'évacuent progressivement", explique l'organisme.