Direct Dépression Kirk : 30 départements désormais placés en vigilance orange "pluie-inondation", "vent" ou "crues"

Rafales de vent, fortes pluies... Trente départements sont désormais placés en vigilance orange pour des risques de "pluie-inondation", de "vent" et de "crues". Dans son bulletin de 6 heures, mercredi 9 otobre, Météo-France a décidé d'ajouter cinq départements à la liste : la Mayenne, l'Aisne, l'Oise, le Rhône et la Loire. Suivez notre direct.

23 départements en vigilance "pluie-inondation". Voici la liste : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Eure-et-Loir, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Mane-et-Loire, la Marne, la Mayenne, l'Oise, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Par ailleurs, cinq départements sont en vigilance "crues" : la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne, la Vendée et les Vosges. Enfin, la Loire, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Rhône sont placés en vigilance orange pour des risques de vent.

Des rafales jusqu'à 150 km/h. Le vent de sud va se renforcer rapidement et souffler très fort sur l'ouest des Pyrénées mercredi. "Les rafales pourront atteindre 120 à 150 km/h sur les sommets et 100 à 110 km/h dans les vallées et en plaine, avertit Météo-France. Avec le passage de la dépression Kirk, le vent basculera brutalement à l'ouest en fin de journée avec encore des rafales proches de 100 km/h. Sur la Loire et le Rhône, on attend 100 à 110 km/h temporairement en vallée du Gier et sur le sud et l'est Lyonnais."

Le réchauffement climatique, un facteur aggravant. "Une partie de l'intensité de ces pluies est très probablement liée au réchauffement climatique", déclare à franceinfo le météorologue François Gourand. Ici, le phénomène ne joue ainsi pas sur la survenue de ces épisodes, mais "probablement" sur une partie des cumuls, précise-t-il. Comme le confirment de régulières études d'attribution des événements météorologiques du quotidien au changement climatique global.