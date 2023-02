Séisme : des secousses meurtrières ont frappé la Turquie et la Syrie

Des milliers de bâtiments se sont effondrés dans le sud-est de la Turquie et dans le nord de la Syrie. Le séisme de magnitude 7,8 a surpris les habitants dans leur sommeil, dans la nuit du 6 février. Le bilan provisoire est d’environ 2 600 morts.

Des vies réduites en une fraction de seconde. Dans la journée du lundi 6 février, des bâtiments ont continué de s’effondrer en Turquie, après des répliques du séisme ayant eu lieu plus tôt dans la nuit. Un journaliste était en direct, lorsqu'un autre tremblement de terre a surgi. La secousse la plus forte s’est produite à 4 h 17 avec une magnitude de 7,8. L’épicentre se trouve en Turquie, à Pazarcik.



Plusieurs quartiers détruits en Syrie



Le séisme s’est produit en pleine nuit, au moment où les habitants dormaient. On compte des milliers de morts et des disparus. Prisonniers des décombres, certains envoient des appels au secours sur les réseaux sociaux. "Nous sommes coincés, je saigne au sourcil, je n’entends plus mon ami. Si quelqu’un m’entend s’il vous plaît, venez nous aider", lance ainsi une victime. Aidés par les habitants, les secours fouillent chaque bâtiment dans l’espoir de trouver des survivants. Au nord de la Syrie, le séisme a rayé plusieurs quartiers de la carte.