Séisme en Turquie et en Syrie : la course contre-la-montre pour les sauveteurs

Le 19/20 du lundi 6 février revient sur les toutes dernières images du terrible séisme qui a fait au moins 2 600 morts en Turquie et en Syrie. Les secours se sont lancés dans une course contre-la-montre.

Au milieu de l’horreur de la catastrophe, parfois un miracle se produit. Un enfant syrien, resté plusieurs heures sous les décombres, le regard perdu, a été retrouvé sain et sauf. C’est un survivant parmi les milliers de morts et de blessés dans l’un des plus graves séismes enregistrés de magnitude 7,8. L’épicentre se trouve en Turquie. Le tremblement de terre s’est produit à l’heure où les habitants sont les plus vulnérables : en train de dormir.



Des équipes arrivent de plusieurs pays



"Où sont-ils ?", questionne une victime cherchant ses proches. Tous ont à peine le temps de se remettre que dans la matinée, une nouvelle secousse a provoqué l’effondrement d’autres immeubles. "Oh mon Dieu, il y a des gens à l’intérieur ! Sortez tous de là !", crie un homme devant l’immeuble en miette. À chaque fois, les secousses font s’effondrer des immeubles déjà fragilisés, parfois sur les secours en pleine opération. La Turquie et la Syrie réclament de l’aide internationale en urgence. Des équipes sont en train d’arriver de plusieurs pays.