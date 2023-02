Réforme des retraites : l'épineuse question de l'emploi des seniors

M. Justet, C. Rougerie, C. Tixier, P. Lagaune, A. Jegat, C. Lemercier , S. Thiebault, I. Cavaletto, France 3 régions

Seulement 56 % des 55-64 ans sont en activité, soit moins que dans de nombreux pays européens. Le gouvernement avance l'idée d'un index senior dans les entreprises. Un gadget pour les syndicats, et un projet difficilement acceptable pour le MEDEF.

Voilà cinq mois que Pierre Monsel, ancien cadre, recherche désespérément un emploi. "Quand on a 58 ans, même si on veut vivre plus vieux, nos genoux, nos épaules, notre cœur, notre cerveau, ils ont 58 ans", confie-t-il. Près de Mâcon (Saône-et-Loire), Christophe Joubert-Laurencin a du mal à retrouver un emploi de cariste. "Passé un certain âge, il n'y a pas d'emploi pour les personnes dépassant 55 ans", explique-t-il.

Un coût souvent élevé pour les entreprises

Henri, lui, a plus de chance. Son employeur lui a permis de changer de poste pour continuer à travailler. Monteur-câbleur de métier, il est désormais agent d'entretien. "On a des métiers différents, donc effectivement on peut passer des gens d'un métier à un métier", explique Jean-Pierre Demaria, le PDG de Mécalectro. Dans les faits, peu de seniors restent en activité. Entre 60 et 64 ans, seuls 35 % d'entre eux travaillent. Selon Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des Directeurs de Ressources Humaines (ANDRH), ceci s'explique en partie par un coût souvent élevé pour les entreprises.