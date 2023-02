Séisme en Turquie et en Syrie : sous un froid glacial, les habitants sans solution pour passer la nuit

Face à l'ampleur du sinistre qui dévasté la Turquie et Syrie, lundi 6 février, l'aide internationale s'organise. Les habitants, eux, sont paniqués.

En Turquie et en Syrie, les autorités redoutent une crise humanitaire, avec des dizaines de milliers de personnes sans toit et dans le froid. "La situation ce soir est très critique. Il faut imaginer (…) un froid extrême, de la neige, du vent. À Antakya (Turquie) particulièrement, des rues entières sont dévastées, et les gens en sont à lancer des SOS pour trouver un toit pour s'abriter ce soir", rapporte la journaliste Delphine Minoui, en direct d'Istanbul (Turquie), lundi 6 février.

La crainte des secousses post-sismiques

Un habitant de Gaziantep (Turquie) confiait quant à lui dans l'après-midi a la journaliste que "des familles entières [sont] regroupées dans des parcs, [avec] des femmes et des enfants transis de froid". "Même si on a encore un toit, il y a cette peur des secousses post-sismiques, et de se retrouver à nouveau piégé dans sa propre maison", conclut Delphine Minoui.