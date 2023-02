Sécheresse : qu'est-ce que l'eau grise, cette solution pour arroser les champs ?

Près de 2% des eaux usées sont réutilisées d'après le ministre de l'Agriculture. Cette technique, largement adoptée par l'Italie et l'Espagne, rencontre des freins culturels et financiers en France.

Le sujet de l'eau, avec de possibles restrictions, est évoqué lundi 27 février par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu et les préfets qui gèrent la ressource en eau dans le pays. La réutilisation des eaux usées est l'une des solutions, même si elle reste très marginale en France. L'eau qui sort des stations d'épuration représente pourtant plus d’un milliard de mètres cubes d’eau, majoritairement rejetés dans la nature ou dans les rivières.

Une eau qui sort des stations d'épuration

On compte environ 150 projets d'irrigation avec de l'eau grise. Depuis les années 1990, près de Clermont-Ferrand, une cinquantaine d’agriculteurs font de l’irrigation sur 750 hectares de culture avec l’eau qui sort de la station d’épuration de la métropole. À Noirmoutier, les pommes de terre primeurs sont arrosées avec l’eau qui sort de la station d’épuration. Cette eau subit un traitement bactérien, puis elle est soumise aux rayons du soleil dans des réservoirs. Elle est réglementée et les seuils sanitaires ne sont pas les mêmes pour les légumes ou les fruits : ils sont plus exigeants pour une consommation sans cuisson.

En 2022, le gouvernement a fait un premier pas vers l’élargissement des usages, en autorisant à titre expérimental l’utilisation de cette eau pour laver les voitures et la voierie. Un décret est actuellement devant le conseil d’État pour "assouplir et clarifier certaines choses", d’après les dernières déclarations de Marc Fesneau, le ministre de l’Agriculture. À Paris, un système est expérimenté depuis 2019 par la mairie pour utiliser les eaux usées afin de chauffer les bâtiments.

Une eau qui coûte plus cher

D’après les spécialistes, il existe un cumul de freins. Le premier est culturel car, avant la sècheresse de l'été dernier, proposer des fruits et légumes arrosés à l’eau qui sort d’une station d’épuration n’était pas un argument de vente. Le deuxième frein est financier. Traiter l’eau avec les normes sanitaires renchérit le prix de l’eau par rapport à ce qu’un agriculteur peut dépenser pour puiser dans une rivière ou un sous-sol.

Certains spécialistes proposent donc de séparer en amont, dans les maisons, les eaux des toilettes des eaux de la cuisine ou de la salle de bain pour limiter le coût de traitement. La France a aujourd’hui un objectif en matière d’utilisation de cette ressource. Elle doit tripler le volume d’ici deux ans, ce qui restera relativement marginal.