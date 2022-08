Sécheresse : "plus d'une centaine de communes en France" sont privées d'eau potable, annonce le ministre de la Transition écologique

Christophe Béchu veut "durcir un certain nombre de restrictions" afin d'éviter d'avoir à acheminer de l'eau par camion dans "là sur les territoires où on s'aperçoit que l'on a des déficits hydriques qui se prolongent".

La sécheresse qui frappe la France est "historique", a insisté le gouvernement, vendredi 5 août, après avoir activé la cellule interministérielle de crise. "Plus d'une centaine de communes en France" sont déjà privées d'eau potable et approvisionnées par des camions, a fait savoir Christohe Béchu, le ministre de la Transition écologique.

"Nous avons un certain nombre de communes où nous avons des inquiétudes en termes d’eau potable. On est déjà à plus d’une centaine de communes en France qui aujourd’hui n’ont plus d’eau potable et pour lesquelles il y a des approvisionnements en camion”, annonce le ministre pic.twitter.com/31L5iNRItm — franceinfo (@franceinfo) August 5, 2022

"Tout l'enjeu, c'est de durcir un certain nombre de restrictions pour éviter d'en arriver là sur les territoires où on s'aperçoit que l'on a des déficits hydriques qui se prolongent", a précisé Christophe Béchu. "Et puis, être capable d'anticiper, parce que si vous devez fournir de l'eau, il ne faut pas vous en préoccuper le matin où il n'y a plus d'eau dans les canalisations."

"Il va falloir s'habituer à des épisodes de ce type", a également prévenu le ministre de la Transition écologique. "L'adaptation, ce n'est pas une option, c'est de toute façon une obligation", a-t-il déclaré dans un entretien au quotidien régional La Provence.