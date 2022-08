Sécheresse : Christophe Béchu insiste sur la "nécessité d'accélérer" la transition écologique

Face à la sécheresse "historique", le gouvernement veut "faire passer des messages sur la nécessité et le besoin d'accélérer les transitions", assure le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, dans une interview à la Provence vendredi 5 août.

En amont d'une journée de rencontres avec des agriculteurs touchés par la sécheresse dans les Alpes-de-Haute-Provence, en compagnie du ministre de l'Agriculture, M. Béchu a rappelé que "l'eau potable c'est 20% des prélèvements de la consommation. Les usages agricoles, c'est le double". "L'adaptation, ce n'est pas une option, c'est de toute façon une obligation", a insisté le ministre dans les colonnes du quotidien régional, "beaucoup de pans de l'agriculture et de l'industrie, de la société ont déjà initié ce mouvement, pas tous. On va à la fois voir ceux qui vont dans le bon sens et les autres."

Christophe Béchu, qui a signé fin juillet un décret autorisant le contrôle et le suivi des niveaux même en hiver, insiste sur la gestion en amont des crises: "qu'on n'attende pas l'étiage bas pour se poser la question". Vendredi matin, face à une "sécheresse exceptionnelle" et une "situation historique que traversent de nombreux territoires", la Première ministre Elisabeth Borne a décidé d'activer la cellule interministérielle de crise, a annoncé Matignon.