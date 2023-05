Sécheresse : la France manque-t-elle toujours d’eau malgré la pluie ?

Les précipitations qui s’abattent sur l'ensemble du pays depuis plusieurs semaines ne suffiront pas à remplir les nappes phréatiques, car la plupart du temps, l’eau est absorbée par la végétation en plein essor. En plateau, jeudi 18 mai, Jean-Christophe Batteria fait le point sur la situation.

La pluie de ces dernières semaines a-t-elle été salvatrice pour notre territoire ? En surface, sur toute la partie Nord, la situation s'est largement améliorée, alors que les sols superficiels du sud ont continué de s'assécher prématurément. “68 % des nappes phréatiques présentent encore un niveau de remplissage sous la normale. C'était 75 % il y a un mois”, explique le journaliste Jean-Christophe Batteria, présent sur le plateau du 12/13, jeudi 18 mai. Et les disparités régionales sont importantes. En Bretagne et dans le Cotentin, les nappes sont bien rechargées, mais la situation reste préoccupante dans les Landes et en Haute Corse.

Des risques de sécheresse réels

Et pour cause, lorsqu’il pleut en hiver, le remplissage des nappes est important. ”Mais les pluies de printemps sont absorbées en partie par la végétation qui redémarre”, souligne le journaliste. Conséquence, le risque de sécheresse estival est toujours présent et le phénomène sera aggravé par la montée des températures et l’évaporation. “Les risques de sécheresse touchent tout le pourtour méditerranéen et le couloir rhodanien. En Île-de-France, le niveau des nappes n’est pas au plus bas, mais les risques de sécheresse sont réels”, poursuit-il. Et pour ne rien arranger les météorologues évoquent le retour d’El Nino, courant marin chaud qui prend naissance tous les deux à sept ans dans le Pacifique.