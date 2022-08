EN IMAGES. Sécheresse : le manque de pluie et les fortes chaleurs mettent l'Europe à l'épreuve

La France et ses pays voisins sont confrontés à une pénurie d'eau depuis plusieurs semaines. Partout, le manque de précipitation se fait ressentir et modifie les paysages.

De la terre craquelée, le lit des rivières qui s'assèche, des cultures qui se flétrissent, des animaux qui cherchent l'eau. Ces scènes sont visibles depuis le début de l'été dans plusieurs pays européens, dont la France. Du Rhin, en Allemagne, à la Guadiana, en Espagne, en passant par le Bacchiglione en Italie et la Loire dans l'Hexagone, les fleuves et rivières d'Europe atteignent des niveaux historiquement bas.

Selon les climatologues, ces épisodes de sécheresse et de canicule, intenses et répétés, sont imputables au réchauffement climatique et sont amenés à devenir de plus en plus courants et de plus en plus forts. Tour d'horizon en images.