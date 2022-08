Climat : la sécheresse empire en Europe

La situation est difficile au Royaume-Uni, au Portugal et en Allemagne.

C’est une vague de chaleur exceptionnelle qui s’abat sur toute l’Europe depuis plusieurs jours. Au Royaume-Uni, l’état de sécheresse est déclaré sur plus de la moitié du territoire. Et les réserves en eau commencent à se faire rare. Pour preuve : la source de la Tamise, fleuve historique de Londres, est complètement asséchée. Sur plusieurs kilomètres, l’eau a laissé la place à un chemin d’herbe sèche. Et ce n’est pas le seul fleuve à s’évaporer sous la chaleur.

Déluge en Italie

En Allemagne, le Rhin a atteint un niveau historiquement bas. En conséquence, une partie du transport pourrait être stoppé dans les prochains jours. La sécheresse met en danger la route fluviale la plus fréquentée d’Europe. Et cette chaleur peut avoir des conséquences encore plus dramatiques : au Portugal, des flammes ravagent un parc naturel depuis presque une semaine. En Italie, c’est le déluge, comme en Calabre ou en Sicile, en raison d’importants orages.