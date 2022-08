AVANT/APRES. Sécheresse : visualisez la baisse du niveau de la Loire grâce à ces images satellite

Une sécheresse exceptionnelle frappe la France, "la plus grave jamais enregistrée dans notre pays", selon la Première ministre, Elisabeth Borne. En témoigne la Loire, dont le niveau approche de son plus bas historique et plus tôt dans l'été que la plupart des années précédentes, en particulier en Centre-Val de Loire et dans les pays de la Loire. Des images satellite prises les 8 et 9 août, comparées à l'été 2021, montrent cet assèchement.

A Orléans, les bateliers dans 30 centimètres d'eau

Même les gabares touchent le fond, tant la Loire est asséchée à Orléans. Ces bateaux traditionnels à fond plat sont pourtant adaptés à la navigation en eaux très peu profondes. Mais avec seulement 20 à 30 centimètres de profondeur par endroits, naviguer devient compliqué pour les bateliers dont le chiffre d'affaires dépend presque entièrement de la saison touristique.

A Tours, la Loire se traverse à pied

Les bancs de sable gagnent du terrain sur la Loire, au point que les Tourangeaux peuvent maintenant la traverser à pied. Le fleuve approche de son plus bas niveau historique.

A Angers, les poissons de plus en plus rares

Du côté d'Angers, les pêcheurs enchaînent les journées sans bonnes prises. La sécheresse met à mal l'écosystème du fleuve et les poissons se font plus rares. "Quand c'est vraiment trop bas, cela peut apporter de la mortalité parce que l'eau est trop chaude et les poissons se retrouvent sur le dos", explique un pêcheur à France 3 Pays de la Loire.

A Nantes, le niveau de l'eau à 2 mètres en dessous de la normal

Même à 50 kilomètres de l'estuaire, la faiblesse du débit de la Loire est visible. Au niveau de Nantes, le manque d'eau se faire ressentir sur les rives du fleuves, et même dans les cultures et les potagers. Faute de réserves suffisantes, certains maraîchers doivent jeter des cultures.