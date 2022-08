Dans la Loire, des bancs de sable gagnent du terrain. Vu du ciel, le plus grand fleuve de France se montre asséché. Il y a sept ans, à quelques kilomètres de Tours (Indre-et-Loire), la Loire était pleine d’eau. Aujourd’hui, au même endroit, il n’y a plus un filet d’eau. Le fleuve peut se traverser à pied. La terre est craquelée sur les rives. La Loire approche du niveau le plus bas de son histoire.



Une eau ternie

La carte postale enchanteresse des Gorges du Verdon (Alpes-de-Haute-Provence et Var) filmée en 2020, n’est plus. Le niveau a tellement baissé en juillet qu’il est aujourd’hui interdit de naviguer sur le grand canyon. À l’entrée des Gorges, le lac de Saint-Croix couleur émeraude s’est ternie. Il a perdu toute profondeur. C’est du jamais-vu depuis les premiers relevés en 1964. Même sort pour le lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes). Certains pontons figurent désormais hors de l’eau depuis un mois. Dans le massif du Mont-Blanc, à plus de 3 500 m d’altitude, il n’y a quasiment plus de neige.