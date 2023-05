Pollution : alerte aux particules fines dans le métro parisien

Dans le métro parisien, des particules fines ont été mesurées jusqu’à 19 fois le seuil recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé après une enquête de France Télévisions. Le fonctionnement-même du métro est mis en cause.

Prendre le métro, c’est bon pour la planète. Pour autant, l’air n’y est pas forcément sain, c’est même tout le contraire à Paris. Selon une étude menée dans le cadre d’un documentaire de la série Vert de rage, la concentration de particules fines y atteint des records. En moyenne, la surpollution constatée sur les quais correspond à plus de deux fois le seuil fixé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Globalement, l’air du métro est deux fois plus pollué que l’air extérieur.

La ventilation passive serait responsable

Un des responsables de cette pollution serait la ventilation passive. Certaines stations diffusent l’air de la rue sur les quais : plus l’air de la rue est pollué et plus l’air du métro le sera. Une grande partie des particules fines vient même du fonctionnement du métro avec notamment de la poussière issue de l’usure des rames et des pneus. D’après Santé publique France, 40 000 décès peuvent être attribués à l’exposition aux particules fines chaque année en France.