Reims : deux soignantes blessées après une agression au couteau

À Reims, dans la Marne, une infirmière se trouve entre la vie et la mort après une agression au couteau, lundi 22 mai. L’individu, qui a également blessé une secrétaire médicale, a été interpellé et une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat.

L'agression de l'infirmière a eu lieu au sein même des locaux du centre hospitalier de Reims (Marne), lundi 22 mai. Il est 13h30 lorsqu'un homme s'introduit dans les vestiaires de l'unité de médecine et santé au travail, qui est située au premier étage de l'établissement. Il est armé d'un couteau et attaque violemment deux femmes. L'une d'entre elles est secrétaire médicale, elle a 56 ans et ses jours ne sont pas en danger. L'autre victime est une infirmière de 37 ans, elle est grièvement blessée. Son pronostic vital est engagé. Alors dans la soirée de lundi, le personnel médical du centre hospitalier se dit bouleversé.

Le suspect déjà connu pour des faits de violences

"En tant que personnel soignant, c'est assez choquant. On est là pour aider les personnes qui sont malades et de voir ça, on était tous sous le choc", confie l'un d'entre eux. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Il tentait alors de prendre la fuite. Il portait encore sur lui son couteau. Le suspect a 59 ans, il souffre de troubles psychiatriques sévères et a déjà été mis en examen pour des faits de violences aggravées. Il avait obtenu un non-lieu pour irresponsabilité.