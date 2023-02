Pollution : alerte aux particules fines dans 24 villes de France

S. Feydel, T. Grosse, C. Conxicoeur, L. Nembrot, S. Goldstein, E. Fillon, T. Simonet, C. de Chassey

La qualité de l’air est mauvaise, lundi 13 février dans 24 villes en France. Les préfectures ont donc mis en place des restrictions de déplacement et de vitesse, pour tenter de limiter la pollution aux particules fines, qui a des incidences sur notre santé.

Une chape recouvre la ville. Lyon (Rhône) s’est de nouveau réveillée avec un épisode de pollution. Dans la région depuis lundi 13 février dans l’après-midi, certaines industries, certains chantiers ont dû s’arrêter. Dans la rue, les piétons ressentent la mauvaise qualité de l’air. Une quinzaine de points de contrôle a été mise en place pour vérifier l’entrée des véhicules dans les zones à faibles émissions.

Circulation automobile et chauffage domestique au bois

Seuls les véhicules Crit’Air 0, 1 et 2 sont autorisés lundi. Le conducteur d’un véhicule Crit’Air 3 devra payer une amende de 68 euros. Lyon n’est pas la seule ville concernée par ce pic de pollution. C’est toute la vallée du Rhône qui est touchée, tout comme la Gironde et le Haut-Rhin. En cause, la circulation automobile et le chauffage domestique au bois, couplés à des conditions météo particulières avec beaucoup de soleil et peu de vent. Conséquence : un couvercle d’air chaud emprisonne les particules fines.