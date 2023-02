Inflation : les Français consomment moins de fruits et légumes

Les Français mangent aujourd’hui trois à quatre fois moins de fruits et légumes que dans les années 60. Produits frais, congelés ou en conserve, tous les secteurs sont impactés.

Les fruits et légumes sont boudés par les Français avec des prix qui ont flambé. En un an, les légumes ont augmenté de 9,8%, et les fruits de 4,6%. Pour Rachelle, auxiliaire de vie, faire ses courses devient de plus en plus compliqué, avec des prix qui ont flambé sur les marchés. Alors comment continuer à manger des produits frais sans se ruiner ? Sur un marché de Marseille (Bouches-du-Rhône) par exemple, le lundi, un primeur écoule à bas prix ses invendus du week-end.

Panier anti-inflation

À 800 km de là, dans la campagne strasbourgeoise, des légumes locaux, produits dans des serres, sont vendus sur place en magasin. Des produits parfois plus chers, sauf si on achète mal. En plus d’acheter en quantité, il est préférable de privilégier les produits locaux et de saison. Enfin, des prix bas au supermarché, est-ce possible ? Le gouvernement compte lancer un panier anti-inflation, avec une cinquantaine de produits, dont cinq fruits et légumes. Il devrait être disponible début mars.