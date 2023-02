Tabagisme : les arômes des vapoteuses jetables font débat

Le vapotage devient presque une friandise pour les jeunes grâce aux puffs, des petites cigarettes électroniques jetables au goût sucré. Mais tous les experts ne s’accordent pas sur leur nocivité.

Elles ressemblent à des paquets de bonbons et en ont même le goût : ce sont les puffs, des cigarettes électroniques jetables très populaires chez les plus jeunes. Emballées dans des paquets multicolores, elles sont devenues incontournables. "On vend beaucoup plus de fruitées que de tabac", observe Stéphane Guégan, buraliste à Paris.

L’addiction en question

Alors qu’un quart des adolescents sont des fumeurs quotidiens, les experts ne s’accordent pas sur la nocivité des puffs. Selon Emmanuelle Beguinot, du Comité national contre tabagisme, "l’arôme est effectivement un moyen de faire oublier qu’on consomme de la drogue extrêmement addictive qui est la nicotine". Pour Damien Mascret, médecin, "ce dont on est sûr c’est que fumer une e-cigarette est beaucoup moins pire que les cigarettes avec tous les toxiques du tabac". Interrogé, un consommateur admet que sans le goût fruité des puffs, il n’aurait jamais commencé à fumer.