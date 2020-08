Pollution en Île-de-France : circulation différenciée à partir de jeudi

Dans le territoire "délimité par l'A86", "seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler" entre 5h30 et 20 heures, a déclaré la préfecture de police de Paris.

La préfecture de police de Paris a annoncé mercredi 5 août qu'elle va mettre en place un dispositif de circulation différenciée à partir du jeudi 6 août au matin, en raison d'un pic de pollution à l'ozone.

La circulation différenciée va s'appliquer à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86, entre 5h30 et 20 heures à partir de jeudi, "et ce jusqu'à la fin de cet épisode de pollution", précise la préfecture de police dans un communiqué. Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classes 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler.

Les vitesses maximales sont également réduites : à 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h; à 90 km/h sur les portions d'autoroutes et voies rapides normalement limitées à 110 km/h. Sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, la vitesse sera limitée à 70km/h, tout comme sur les routes nationales et départementales normalement limitées à 80 km/h ou 90 km/h.

La région propose également un forfait spécial pour utiliser les transports en commun sans limites, au prix de 3,80 euros. L'épisode caniculaire, avec des températures atteignant 35°C à Paris dès jeudi, pourrait durer une semaine, selon Météo-France.