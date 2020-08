Une nouvelle vague de chaleur attendue en France pour la fin de semaine

Météo France anticipe des températures caniculaires à partir de vendredi sur une large partie du pays.

Il va falloir ressortir la crème solaire et le chapeau. Après une fin de semaine dernière marquée par de fortes de chaleurs, les températures redescendent progressivement...Avant un nouveau pic de chaleur prévu en deuxième partie de semaine, selon la Chaîne Météo. Cette vague de chaleur "pourrait durer près d'une semaine", précise la Chaîne Météo.

#Canicule en #France : la vague de chaleur est confirmée à partir de jeudi ou vendredi selon les régions. Elle pourrait durer près d'une semaine : entre 34 et 39°C du nord au sud pour les maximales. Une situation très préoccupante se profile. pic.twitter.com/FXyKX5Y2BH — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 2, 2020

Risque d'épisode caniculaire

Ce nouvel épisode de fortes chaleurs est également anticipé par Météo France, qui indique que "le risque d'épisode caniculaire se confirme pour la fin de semaine". L'organisme prévoit une remontée des températures jeudi et "des valeurs caniculaires à partir de vendredi 7 août sur une large partie du pays". Ce jour-là, le mercure grimpera particulièrement dans le Sud-Ouest, avec jusqu'à 37°C à Bordeaux et Toulouse, précise la Chaîne Météo. Ailleurs en France, 32°C sont attendus à Paris, Bourges et Orléans.

Samedi et dimanche, "les nuits seront lourdes avec 18 à 25°C de minimum", avance la Chaîne Météo. Dans l'après-midi, les maximales afficheront de 33 à 38°C, du nord au sud du pays, avec des pointes à 40°C dans les régions centrales.