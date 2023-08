Ouragan Hilary : la Californie sous les eaux

Des pluies torrentielles s’abattent sur la Californie, conséquences de la tempête tropicale Hilary. Des précipitations sans précédent avec routes, commerces et écoles qui sont fermés.

Une tempête en plein été, avec des vents violents et des pluies diluviennes, ça n’arrive jamais en Californie, du moins en principe. De nombreux automobilistes ont tellement été surpris qu’ils ont vu leur véhicule bloqué par des crues éclair dans le lit d’un ruisseau dont ils avaient oublié l’existence. Hier après-midi, le grand stade de Los Angeles a été transformé en île inaccessible. Toutes les compétitions ont été reportées.

La vallée de la Mort fermée au public

À Palm Springs, les lotissements dépassent à peine au-dessus de l’eau, et les habitants craignent que le vent cause encore plus de dégâts. Un peu plus haut, dans la Sierra Nevada, ce sont les coulées de boue qui inquiètent. Sur une route secondaire ensevelie, il y a un véhicule de déblaiement et son conducteur, qui ne sait même plus par où commencer. Plus étonnant encore, dans la vallée de la Mort, l’un des déserts les plus arides de la planète, voici qu’apparaît un torrent. Le site naturel est fermé au public jusqu’à nouvel ordre, le temps que la tempête s’éloigne.