L'ouragan Hilary, qui se dirige vers les Etats-Unis, a fait au moins un mort au Mexique

Il a été rétrogradé samedi en catégorie 1 sur une échelle de 5. Mais la Californie et le Nevada se préparent à des inondations potentiellement dangereuses.

Son véhicule a été emporté par une brutale montée des eaux. Une personne est morte, dimanche 20 août, lors du passage de l'ouragan Hilary dans la péninsule de Basse-Californie, dans le nord-ouest du Mexique. Rétrogradé samedi en catégorie 1 sur une échelle de 5, Hilary doit désormais se diriger vers le sud-ouest des Etats-Unis, qui se prépare à des inondations potentiellement dangereuses.

L'ouragan devrait encore s'affaiblir pour se changer en tempête tropicale avant d'atteindre le sud de la Californie et le sud du Nevada. De fortes pluies et des inondations "catastrophiques et mettant la vie en danger" sont probables, a précisé le Centre national des ouragans des Etats-Unis. Des tornades pourraient également se créer dans l'après-midi de dimanche dans certains endroits du Colorado ou du désert de Mojave.

L'agence fédérale américaine pour les situations de crise a déployé ses équipes dans les régions que doit traverser Hilary, et le gouverneur de la Californie a déclaré l'état d'urgence dans la plus grande partie de la région sud de l'Etat.

Le premier ouragan de la saison à toucher terre

Le président américain Joe Biden, en vacances avec sa famille dans une maison de location sur le lac Tahoe, à la frontière de la Californie et du Nevada, a été informé samedi sur les préparatifs pour affronter la tempête, a indiqué la Maison Blanche.

Il s'agit du premier ouragan de la saison à toucher terre côté Pacifique. Les ouragans frappent le Mexique chaque année sur ses côtes Pacifique et Atlantique, et parfois en Californie. Mais il est rare que des cyclones s'abattent avec une intensité de tempête tropicale. Selon les scientifiques, les tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe avec le changement climatique.