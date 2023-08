Ouragan Hilary : des vents attendus au-delà de 220 km/h

Sur la côte Pacifique du Mexique, on se barricade pour faire face à l’arrivée de l’ouragan Hilary. Classé en catégorie quatre sur cinq, les vents pourraient souffler aller au-delà des 220 km/h. La Californie se méfie également.

Des vents d’une rare violence frappent déjà le bord de mer dans la cité balnéaire de Cabo San Lucas, au Mexique avec des rafales atteignant parfois les 215 km/h. "On s’est préparé au pire en prenant un sac avec des provisions pour plusieurs jours et des bougies", affirme une habitante. L’ouragan Hilary, de catégorie quatre sur une échelle de cinq, se dirige du Mexique vers la Californie. C’est la première fois qu’un tel événement météorologique touche cette région du monde depuis 1939. Face à lui, une solidarité s’est bâtie entre les habitants qui viennent remplir des sacs de sable et ériger des digues sur le sable.

La population doit se barricader

Depuis plusieurs jours, les autorités appellent à la plus grande prudence et craignent des inondations et des coulées de boue. "On sait que plus la tempête va s’approcher de nous, plus les pluies vont s’intensifier et cette accumulation de pluies risque de provoquer des glissements de terrain, on veut absolument éviter ce scénario", a déclaré le Capitaine James Christian, chef de la police de San Clemente (Californie). La population est d’ores et déjà invitée à se barricader et à se signaler auprès des services de secours.