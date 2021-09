Piégés par les intempéries. Dans le Gard, une partie de l'autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, à proximité de l'échangeur de Gallargues, a été fermée à la circulation après le violent orage qui a frappé le département.

13h56 : ⚠️Coupure A9 dans les 2 sens entre Nîmes Ouest et Gallargues

- dir° Espagne sortie obligatoire et entrée interdite Nîmes est n°24

-dir° Lyon sortie obligatoire et entrée interdite Lunel n°27

-sur A54 dir° Nîmes sortie obligatoire et entrée interdite à Garons n°2 #A9