DIRECT. Météo : la circulation des TER interrompue entre Nîmes et Montpellier à cause des intempéries

: Le vent se déchaîne à Nîmes, dans le Gard, comme le montre cette vidéo. Le département est en vigilance rouge "orages et pluie/inondation".

: Vous êtes dans le Gard et vous vivez en ce moment les intempéries ? Vos photos et témoignages nous intéressent, nous les passerons dans ce live. Soyez vigilants et restez à l'abri, une alerte rouge est en cours.

: Le trafic du TER est interrompu entre Nîmes et Montpellier du fait des intempéries en cours. Je vous rappelle qu'une vigilance rouge pour orages, pluie-inondation pour le Gard a été émise par Météo France.

: Un département placé en vigilance rouge, ça n'arrive pas tous les jours. On vous explique dans cet article (qui date de décembre 2019) quels sont les critères qui poussent Météo France à passer à cette couleur.

: La pluie n'en finit plus de tomber dans le Gard. La prudence est de mise si vous habitez dans les secteurs de Vauvert, Nîmes ou Calvisson.

: Un chiffre pour vous donner une idée de ce qu'il se passe dans le ciel du Gard. Plus de 10 000 éclairs ont été enregistrés depuis ce matin 6 heures, selon Keraunos, l'observatoire français des orages.

: De fortes pluies orageuses sont en cours dans le sud du Gard, département placé en vigilance orange. Il y a un "risque non négligeable de phénomènes violents", prévient Météo France. Plusieurs routes sont coupées, notamment dans le secteur de Quissac.



La préfecture précise que "les enfants scolarisés sont en sécurité", qu'il n'est pas nécessaire "d’aller les chercher". Les pompiers conseillent de s’éloigner "des cours d’eau", et de "ne pas prendre sa voiture".

: Le Gard et l'Hérault, qui étaient déjà concernés, sont rejoints par le Lot, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, la Haute-Garonne et le Tarn.

: Sept départements de la région d'Occitanie sont placés en vigilance orange aux orages, pluies et inondations.

: Le fameux "gros comme une balle de ping pong" n'est cette fois pas galvaudée : jetez donc un oeil à la taille des flocons de grêle qui tombent en ce moment du ciel du Gard.

: Puisqu'on y est, voici ce qui vous attend ailleurs en France côté ciel aujourd'hui : bien mais peut mieux faire. Les détails chez vous sur notre page dédiée.



(MATIN)







(APRES-MIDI)

: La matinée s'annonce grise dans ces deux départements du Sud, avec "des orages", des "fortes rafales de vent" et "de la grêle" au programme, rapporte Météo France. Le ciel doit redevenir plus calme dans l'après-midi.

: L'Hérault et le Gard sont placés en vigilance orange pour des risques d'orages, de pluie et d'inondation. Notre article est ici.