Orages en Corse : on vous explique ce qu'est un arcus, ce nuage menaçant observé juste avant les violentes intempéries

Qui l'aperçoit est certain de voir arriver l'orage. L'arcus, ce gigantesque nuage menaçant en forme d'arc et de rouleau, a déferlé dans le ciel de Corse, juste avant les violentes intempéries qui ont fait cinq morts et une vingtaine de blessés jeudi 18 août.

L'arcus est un nuage bas et sombre et généralement long de plusieurs kilomètres. Sa forme arquée a donné son nom à ce rouleau annonciateur d'une météo chaotique. Météo France définit l'arcus comme "un rouleau horizontal dense ayant des bords plus ou moins effilochés, situé à l'avant de la partie inférieure de certains nuages et prenant, lorsqu'il est étendu, l'aspect d'un arc sombre et menaçant". À l'intérieur, un ensemble d'orages est prêt à éclater.

Un nuage annonciateur de violents orages

À peine a-t-on le temps de le prendre en photo, qu'il faut très vite aller s'abriter, car l'arcus est synonyme d'événements météorologiques virulents. "Des phénomènes extrêmement violents peuvent se former en dessous : des tornades, des précipitations torrentielles, des chutes de grêle", explique à franceinfo Patrick Marlière, météorologue chez Agate Météo.

Un phénomène qui touche plutôt le Sud-Est

Ce phénomène se produit lorsque l'air est instable. "Il fait partie de ces nuages cumulonimbus", des nuages d'orage, explique Patrick Marlière. Ce type de nuage "se met en place avec un courant d'air chaud ascendant, et un courant d'air froid descendant", détaille Olivier Renard, président de l'association Météo Centre à France 3 Centre-Val de Loire. Là où les deux courants se rencontrent, l'air froid soulève l'air chaud. "Une condensation de l'humidité se met en place et ce nuage en forme de rouleau apparaît", poursuit Olivier Renard.

"Ça n'est pas inédit, relève Loïc Spadafora, expert et consultant en météorologie à BFMTV, mais cela faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu un aussi clair sur le territoire." Certaines zones géographiques sont plus menacées que d'autres par ce type de phénomène. "C'est le sud-est de la France qui est le plus exposé au cumulonimbus", détaille Météo France. Le Pays basque et le Sud-Ouest sont moins concernés. La Bretagne est la région la moins exposée.