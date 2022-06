Orages : 25 départements du nord et de l'est de l'Hexagone placés en vigilance orange

La vigilance démarrera à la mi-journée jeudi et durera jusque dans la nuit de jeudi à vendredi.

L'épisode orageux n'est pas encore tout à fait terminé. Météo France place 25 départements du centre, de l'est et du nord-est de l'Hexagone en vigilance orange pour des risques d'orages (Ain, Allier, Ardennes, Aube, Cantal, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Loire, Haute-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort). Selon son bulletin, le prévisionniste estime que cette vigilance débutera à la mi-journée et durera jusque dans la nuit de jeudi à vendredi.

"Ces orages s'accompagneront de phénomènes violents", prévient Météo France qui prévoit des chutes de grêle localement fortes, des cumuls de précipitations intenses, atteignant ponctuellement 30 à 50 mm en moins d'une heure et de fortes rafales de vent, pouvant atteindre des valeurs de 70 à 90 km/h.