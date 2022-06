Météo : la vigilance orange pour des risques d'orages est maintenue dans 9 départements

Six départements du Centre-Est (Ain, Isère, Jura, Loire, Rhône, Saône-et-Loire) sont toujours concernés par l'alerte orange canicule mercredi.

La prudence reste de mise dans 15 départements de l'ouest et du centre-est de l'Hexagone. Météo France place, mercredi 22 juin, en vigilance orange neuf départements (Charente, Charente-Maritime, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne) pour des risques d'orages, ainsi que six départements sous pavillon orange canicule (Ain, Isère, Jura, Loire, Rhône, Saône-et-Loire). Toutefois, "l'épisode de canicule touche à sa fin et la vigilance orange sera levée sur la carte de 16 heures", précise le prévisionniste dans son bulletin.

Concernant les orages, Météo France précise qu'ils concernent désormais tous les départements de l'ouest Aquitaine ainsi que les départements de la région Poitou-Charentes. Puis ils remonteront vers le nord et concerneront la Haute-Vienne et la Creuse en début de matinée.

"Une accalmie est ensuite attendue en milieu de matinée même si ces orages peuvent encore perdurer sur la Haute-Vienne et la Creuse", conclut le prévisionniste.