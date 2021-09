En images La ville d'Agen submergée par des pluies diluviennes

Un "record absolu" de pluies – l'équivalent de deux mois de précipitations en trois heures – se sont abattues mercredi 8 septembre sur Agen (Lot-et-Garonne), provoquant des inondations dans une partie de la ville mais sans faire de victimes. Selon Météo France, il est tombé "129,6 mm" de pluie, contre 73,6 mm pour le précédent record datant de 1990. Selon un bilan de la préfecture dans la nuit de mercredi à jeudi, "les dégâts sont à cette heure matériels et aucune personne blessée ou décédée n'est à déplorer". "Il y a eu 130 interventions des sapeurs-pompiers à 23h30 et 20 personnes ont été mises en sécurité", a ajouté un communiqué.

Sur son compte Twitter, la mairie d'Agen a indiqué que la ville "a connu un épisode pluvieux d'une intensité exceptionnelle avec plus de deux mètres d'eau dans certaines rues".

Dans cette rue d’Agen, la police municipale a demandé aux habitants de se réfugier à l’étage. Les inondations sont particulièrement impressionnantes sur le secteur Gravier - Jasmin.@petitbleuagen pic.twitter.com/UcFpZyIN1C — Corentin Barsacq (@CorentinBarsacq) September 8, 2021

Selon le journal local Le Petit Bleu d'Agen, le toit d'un supermarché s'est effondré sous le poids de l'eau, entraînant d'importants dégâts.

ALERTE INFO DELUGE SUR AGEN / Confirmation d'importants dégâts au Géant Casino de Boé. Les secours sur place. pic.twitter.com/2spUUsRQBX — Le Petit Bleu d'Agen (@petitbleuagen) September 8, 2021

Vers 23 heures, après le passage d'un orage et la fin des précipitations, plusieurs rues proches du centre-ville étaient sous les eaux, la circulation automobile arrêtée, avec un niveau d'eau arrivant aux genoux des passants et s'engouffrant dans des maisons, a constaté un correspondant de l'AFP sur place.



Un habitant d'Agen (Lot-et-Garonne) constate les dégâts dans son garage inondé, le 8 septembre 2021. (PHILIPPE LOPEZ / AFP)

"C'est la première fois que je vois autant d'eau en à peine une heure", a raconté Jean-Claude, un habitant de la rue Tarenque, proche du centre-ville. Selon l'Observatoire français des orages et tornades et son site en ligne Keraunos, "plus de 3 000 éclairs ont été détectés sur le Lot-et-Garonne" mercredi soir.