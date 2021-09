Intempéries : un violent orage frappe Agen, le record de précipitations battu

Les violents orages qui ont frappé plusieurs départements, notamment dans le sud-ouest de la France, a provoqué des précipitations historiques à Agen (Tarn), mercredi 8 septembre. Jamais une telle pluviométrie n'avait été mesurée dans cette ville depuis le début des relevés de Météo France. Des habitants ont filmé des rues inondées parfois par plus d'un mètre d'eau.

Plus de 100 mm d'eau se sont abattus sur Agen lors de cet orage, a expliqué Météo France sur Twitter, dont 80,5 mm en à peine une heure. Le précédent record de pluviométrie était de 74 mm.

️️️ Précipitations exceptionnelles actuellement à #Agen

➡️ 80,5 mm enregistrés en une heure (station La Garenne).

➡️ Les 100mm viennent d'être dépassés sur cette même station.

ℹ️ A titre de comparaison, le précédent record sur cette station en 24h était de 74mm (12/02/1990). pic.twitter.com/GAo0vm6z1Z — Météo-France (@meteofrance) September 8, 2021

La station d'#Agen dans le Lot-et-Garonne, vient d'essuyer un #orage diluvien.

Depuis l'ouverture de la station en 1941, le record de pluie sur 24h était de 73,6mm le 12 février 1990. En un peu plus d'une heure, il est tombé 89,4 mm.#VigilanceOrange pic.twitter.com/lFimZSlfiT — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) September 8, 2021

Plus largement, jusqu'à 342 communes, lors du pic des intempéries autour de 22h, faisaient l'objet d'un Avertissement pluies intenses à l'échelle des communes (Apic), selon un service de Météo France. Comme Agen, la majorité de ces communes se trouvent sur une bande couvrant l'est du Gers, du Tarn et de la Dordogne.

Selon France Bleu Périgord, les pompiers ont effectué une trentaine d'interventions en Dordogne, pour sécuriser des routes et mettre à l'abri des habitants dans une petite dizaine de communes dont Bergerac et Périgueux. Ils n'avaient relevé aucun blessé à 22h.

Au total, 32 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France jusqu'à jeudi matin. L'Aude est également placée en vigilance orange aux inondations.