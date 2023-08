Orages : six départements du quart sud-est de la France en vigilance orange

Il s'agit de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Ain.

La canicule quitte l'Hexagone et la Corse, laissant place aux orages. Six départements du quart sud-est sont toujours placés en vigilance orange pour ce phénomène durant toute la journée du samedi 26 août. Les départements concernés sont la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain.

Des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, l'air restera chaud, prévient Météo-France. L'institut de prévision s'attend aussi à des "pluies intenses" et "des chutes de grêle, parfois de quelques centimètres" dans les départements placés en vigilance orange. Vendredi, plusieurs communes de Haute-Loire, de Loire et d'Ardèche ont été touchées par de violents orages.

Un temps frais et variable, partagé entre éclaircies et nuages, s'installera sur tout le reste du pays. La chute des températures gagnera la majorité du territoire, avec 19°C à Aurillac (Cantal), 21°C à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 22°C à Metz (Moselle) et 20°C à Alençon (Orne).