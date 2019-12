VIDEO. Etats-Unis : regardez une tempête de neige recouvrir New York depuis le haut du One World Trade Center

Un nuage blanc sur la ville. Mercredi 18 décembre, une tempête de neige a recouvert New York d'une fine pellicule de neige, comme le montrent ces images tournées depuis le haut du One World Trade Center, à Manhattan. Environ un centimètre de neige a été relevé à Central Park, selon le service météorologique national. D'autres régions du nord-est des Etats-Unis ont, elles, été bien plus touchées par ces chutes de neige.

A Plainville, dans le Connecticut, l'autoroute est devenue impraticable à cause du manque de visibilité. En Pennsylvanie, un accident de la route géant, impliquant une vingtaine de véhicules, a provoqué la mort d'une personne et en a blessé quarante autres. A New York, un cycliste est aussi décédé après avoir glissé sur une plaque de verglas et s'être fait renversé par un bus scolaire, indique la police locale.