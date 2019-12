Marché de Noël : quand l'Alsace s'invite à New York

Au pied du sapin du Bowling Green Park, au coeur de Manhattan (États-Unis), le marché de Noël alsacien s'illumine enfin. Une inauguration devant plusieurs centaines de personnes et sous les chants traditionnels de la chorale du lycée français de New York, saluée par les représentants des autorités américaines. "C'est vraiment fantastique. C'est plein d'émotion avec la chorale des enfants, la présence de l'ambassadeur de France aux États-Unis, qui a fait le déplacement depuis Washington", explique le représentant fédéral de New York John Sarcone.

Un mois pour convaincre

Dans les allées, le dépaysement est assuré entre les décorations, les tartes flambées, les bredele. Des produits made in Alsace aux noms surprenants. Il faut compter dix dollars pour un vin chaud. Parmi les premiers à prendre d'assaut la trentaine de chalets, les membres de la communauté alsacienne de New York sont venus en nombre. Les Alsaciens ont maintenant un mois pour convaincre cette nouvelle clientèle aisée tant convoitée.

