Stations de ski : dans les Pyrénées, un début de saison "magique" malgré les contrôles sanitaires

L’enneigement est exceptionnel et le soleil au rendez-vous pour ces vacances de Noël. Mais l'obligation du port du masque et le contrôle du pass sanitaire atténue un peu l'enthousiasme des professionnels.

Il n’y qu’à voir les immenses parkings enfin remplis de la station de La Mongie (Hautes-Pyrénées), samedi 18 décembre. "On peut dire que la saison est lancée, c'est vrai, après un an et demi d'attente, sous le soleil et avec de la neige d'excellente qualité", se félicite Blandine Vernardet, directrice du domaine du Grand Tourmalet. Cela faisait un an et demi, depuis le début de la pandémie de Covid-19, depuis un an et demi, que le monde des sports d'hiver attendait ça.

Le port du masque "très peu" respecté

1,70 m de poudreuse au pied des pistes, plus de 2 m de neige en altitude. Les skieurs ont le sourire comme ces trois amis venus des Landes : "Franchement c'est génial, c'est magique", s'enthousiame l'un d'eux. Et le Covid, glisse-t-on ? "On s'en branle", lâchet-il. À les entendre, l'obligation du port du masque est "très peu" respectée dans la station.

"Ils nous ont fait la remarque qu'il fallait mettre le masque, mais c'est compliqué de descendre avec un masque et d'arriver en bas, de vite le remettre" un skieur de La Mongie à franceinfo

Des contrôles aléatoires ont été mis en place pour les masques et le pass sanitaire obligatoire depuis le 4 décembre dans les stations. En bas d'un télésiège Amanda, qui habituellement est animatrice dans la station, arrête les skieurs : "Bonjour Monsieur, je vais contrôler votre pass sanitaire". Ce qui n'empêche pas un échange cordial : "Ça fait du bien la reprise ?", "Ça fait du bien, ça fait plaisir avec ce temps magnifique". Amanda rappelle que le masque est obligatoire dans les files d'attente et sur les télésièges. "On le sait, ça fait partie du jeu", commente une skieuse.

Un manque de saisonniers

Les skieurs peuvent être contrôlés plusieurs fois, par les gendarmes également. Le pass sanitaire et surtout le masque à la montagne sont assez difficiles à imposer. Et ce même, dans les restaurants. "On en parle beaucoup, tout le monde en parle", raconte, Eric Michel, propriétaire de l'Auberge des neiges à La Mongie.

"Le problème avec le pass sanitaire c'est qu'il faut le présenter et les gens n'ont pas le temps de s'asseoir, ils arrivent tous en même temps. C'est compliqué donc tout le monde a la pression". Eric Michel, restaurateur à franceinfo

Autre motif d'inquiétude pour les restaurateurs : le manque de saisonniers. "J'ai des gros problèmes, justement. Je manque de personnel et c'est le bazar", soupire Eric michel. Avec moins de main d'oeuvre, le contrôle des pass sanitaires rend le travail beaucoup plus compliqué. D'autant que les vacanciers sont attendus en nombre. Plus de 90% des hébergements sont réservés à La Mongie cette semaine.