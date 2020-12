Fermeture des remontées mécaniques : raquettes et skis de randonnée prennent de la vitesse

Depuis l'annonce de la fermeture des remontées mécaniques en raison de la crise sanitaire, beaucoup sont ceux qui cherchent une manière de pratiquer la glisse en toute autonomie.

La peau de phoque a le vent en poupe

Raquettes de neige, ski de fond, chaussures de marche, matériel de bivouac, les clients s'équipent pour le grand air. Parmi les disciplines les plus prisées : le ski de randonnée. "Ça faisait quelques années que j'y réfléchissais, je louais des skis de rando avec des copains et là je passe le pas, je m'équipe", rapporte un acheteur à Grenoble. La peau de phoque est l'un des éléments indispensables pour faire du ski en montée et là aussi les ventes explosent.

Le ski alpin relégué au second plan

Depuis quelques années déjà, les professionnels constatent un certain enthousiasme pour les pratiques plus respectueuses de la nature. Avec la fermeture des remontées mécaniques pour les vacances de Noël : le ski alpin est même relégué au second plan dans certains magasins spécialisés des Alpes.

La tendance ces derniers jours, pour dix paires de skis achetées c'est plutôt huit, neuf de skis de rando Nicolas Lanzas responsable Ekosport Saint-Martin-d'Hères

Néanmoins, la pratique en autonomie n'est pas sans risques, les secouristes rappellent que la montagne reste un milieu hostile qui peut se révéler dangereux.