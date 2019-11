Météo : la Saône-et-Loire reste placée en vigilance orange neige et verglas

L'ouest du département "conserve encore des chutes de neige assez continues pour les prochaines heures", indique Météo France.

La Saône-et-Loire reste, vendredi 15 novembre, le seul département placé en vigilance orange neige et verglas par Météo France. L'ouest de ce département "conserve encore des chutes de neige assez continues pour les prochaines heures", détaille le prévisionniste dans son bulletin matinal. L'alerte a été levée pour l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône et le Var.

Un mort et 300 000 foyers privés d'électricité

Les chutes de neige ont atteint 15 centimètres à l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry et à Saint-Etienne et 30 centimètres dans le massif du Vercors. Enedis a indiqué sur Twitter que 300 000 foyers étaient toujours privés d'électricité dans la Drôme, l'Isère, l'Ardèche et le Rhône.

Un automobiliste de 63 ans a trouvé la mort en tentant de déblayer une route enneigée en Isère, jeudi soir. Un arbre lui est tombé dessus. Le drame a eu lieu près de Bourgoin-Jallieu. Les pompiers n'ont pas pu le ranimer.

Des conditions de circulation difficiles

Le préfet de l'Ardèche demande toujours aux automobilistes, vendredi, "de limiter les déplacements non nécessaires afin de laisser les services des routes procéder aux opérations de déneigement et de déblayage". Dans la Drôme, le préfet invite les habitants à ne pas se déplacer "compte tenu des risques de chutes d'arbres". Le communiqué indique que "par mesure de précaution, la circulation des transports scolaires est suspendue sur la moitié nord du département, hors zones urbaines". En Haute-Loire, les transports scolaires sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Selon Vinci Autoroutes, il y a toujours de grosses perturbations sur l'A7. Les poids lourds sont notamment toujours interdits de circulation entre Lyon et Orange.

⚠️Alerte météo ❄️, restrictions de circulation toujours maintenues pour les sur #A7 entre Lyon et Orange.

Pour les :

➡️Sortie obligatoire et entrée ⛔️à Chanas (n°12) dir. Marseille

➡️Entrée ⛔️ à Bollène (n°19) et Orange-centre (n°21) dir. Lyon

Ecoutez @Radio1077 — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) November 15, 2019

Le trafic des trains est, quant à lui, toujours interrompu au départ de Grenoble et à destination de Lyon, Valence et Veynes. Même chose sur les axes Le Puy-St-Étienne-Lyon, Roanne-Lyon et Roanne-St-Étienne-Montbrison. Dans le Rhône, un TER a heurté un arbre tombé sur les voies à proximité de Villars-les-Dombes. Le trafic est arrêté entre Bourg-en-Bresse et Lyon. L'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon, a déjà annulé 11 vols.