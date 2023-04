Une panne perturbe le site internet et l'application mobile de Météo France

Météo France affirme que ses "services sont pleinement mobilisés" face à ces problèmes informatiques dont l'origine n'est pas identifiée pour l'instant. Elle continue d'informer sur les vigilances en cours sur les réseaux sociaux.

Un ciel bleu et nuageux, mais sans aucune température qui s'affiche. L'application mobile et le site internet de Météo France sont perturbés par une panne, mercredi 12 avril. "Les premières difficultés sont intervenues" dès mardi soir, confirme à franceinfo l'établissement public. Le site internet qui concerne le niveau de vigilance dans lequel sont classés les départements est également concerné par cette panne, dont la cause n'est pas encore connue, selon Météo France.

Néanmoins, le service officiel de météorologie parvient à donner des informations sur Twitter, Facebook et LinkedIn. C'est d'ailleurs sur ces réseaux sociaux que Météo France a annoncé que trois départements étaient placés, mercredi matin, en vigilance orange en raison de risques de vents violents.

"Nos équipes techniques sont mobilisées", affirme encore Météo France sur Twitter à propos de cette panne.

"Nos services sont pleinement mobilisés, on fait le maximum", confirme Météo France à franceinfo, tout en reconnaissant que "ça va prendre un peu de temps à réparer" et que "ce n'est pas la première fois que des bugs arrivent".