Tempête Noa : la Manche, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime placés en vigilance orange en raison de risques de vents violents

D'importantes rafales, pouvant atteindre localement 120 km/h, sont attendues mercredi dans l'après-midi et la soirée.

Prudence si vous habitez dans la Manche, le Pas-de-Calais ou la Seine-Maritime. Météo France a placé ces trois départements en vigilance orange, mercredi 12 avril, pour des risques de vents violents. D'importantes rafales sont attendues au cours de la journée en raison de la tempête Noa.

🔶 3 départements en Orange pic.twitter.com/U7fYVqaJBw — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) April 12, 2023

Sur la moitié Nord-Ouest, le temps instable se généralisera dans l'après-midi avec des averses de plus en plus fréquentes. Les rafales atteindront fréquemment 90 à 110 km/h dans l'intérieur des terres et 120 km/h sur les côtes "entre l'après-midi et la soirée", précise Météo France. Dans le reste de la France, du vent est également attendu en bord de Méditerranée, avec des rafales atteignant 70 à 90 km/h.