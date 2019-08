VIDÉO. Les orages et la grêle font des dégâts dans l'est de la France

Des images saisissantes ont été partagées sur les réseaux sociaux. Douze départements de l'est de la France, de la Loire à L'Alsace, ont été placés en vigilance orange en raison d'un risque d'orages "violents", a indiqué Météo-France dimanche 18 août. La grêle, des pluies diluviennes et de fortes rafales de vent se sont en effet abattues sur l'est de la France cet après-midi.

L'alerte lancée par le service de prévision concerne l'Ain, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire de Belfort et devrait être maintenue jusqu'à lundi matin.

De nombreuses vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent les chutes de grêles dans les jardins des particuliers. Dans le Rhône, plus de 7 000 éclairs ont été détectés en deux heures.