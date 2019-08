Douze départements en alerte orange aux orages, de la grêle dans l'est de la France

Le mauvais temps devrait durer jusqu'à lundi, avec des nuages et de la pluie.

Des grelons impressionnants sont tombés sur l'est de la France dimanche 18 août. Douze départements de l'est de la France, de la Loire à L'Alsace, ont, en effet, été placés en vigilance orange en raison d'un risque d'orages "violents" jusqu'à lundi matin, a indiqué Météo-France dimanche 18 août. Les départements concernés sont : l'Ain, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire-de-Belfort.

Au Bois-D'Oingt (Rhône-Alpes), un internaute a photographié des grelons d'une taille impressionnante.

Voir cette publication sur Instagram #grele #orage Une publication partagée par ElodyGT-Younique (@youniquemakeupbyelody) le 18 Août 2019 à 8 :02 PDT

De nombreuses relayées sur les réseaux sociaux montrent les chutes de grêles dans les jardins des particuliers. Dans le Rhône, plus de 7 000 éclairs ont été détectés en deux heures.

Non ça va, cest cool #grele pic.twitter.com/5FehhDEj4Y — C trop pas ta mama (@Le_Gertrude) August 18, 2019

Sur le reste du pays, "un ciel variable" devrait s'imposer, selon Météo France, "et plus tardivement autour du golfe du Lion. Les éclaircies sont plus larges sur la Provence et la Corse. Mistral et Tramontane sont modérés dans leur domaine."

Le temps lundi sera encore nuageux et pluvieux dans l'est, douze départements de l'est de la France, de la Loire à L'Alsace, ont été placés en vigilance orange en raison d'un risque d'orages "violents", selon les prévisions de Météo-France.