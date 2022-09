Tempête Fiona : "Des images de désolation" en Guadeloupe, décrit le maire de Basse-Terre

"L'eau est partie de partout, ce sont surtout des inondations et, ce matin, ce sont des images de désolation", témoigne, dimanche 18 septembre sur franceinfo, André Atallah, le maire de Basse-Terre, chef-lieu et territoire le plus touché par la tempête Fiona en Guadeloupe. "Nous avions deux personnes disparues. Un homme de 54 ans a été retrouvé mort et la deuxième a été retrouvée saine et sauve", précise le maire de Basse-Terre.

"Les travaux vont être énormes"

"C'est le quartier de Rivière des Terres qui a été le plus touché car il y un cours d'eau, le Saint-Louis, qui est totalement sorti de son lit", dit-il encore."Il faut absolument libérer les accès pour pouvoir accéder aux zones sinistrées. Il y a des arbres, du sable et beaucoup de rochers sur les routes. Il y a une grande solidarité en Guadeloupe, beaucoup de gens veulent aider mais il faut une coordination par le haut parce que tout cela nécessite une grande logistique", témoigne André Attalah.

"On gère l'urgence pour le moment mais, à moyen terme, les travaux vont être énormes et c'est vrai que l'état de catastrophe naturelle [annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin] se justifie pour la Guadeloupe", termine le maire de Basse-Terre.