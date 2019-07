Mini-tornades de grêle, foyers privés d'électricité... Les orages ont causé d'impressionnants dégâts dans le Sud-Ouest

La nuit a été très agitée dans le sud de l'Aquitaine, l'Occitanie et le relief des Pyrénées.

Avec l'alerte orange aux orages déclenchée par Météo France pour neuf départements du Sud-ouest, lundi 8 juillet, la région s'était préparée à affronter les intempéries. L'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques étaient concernés.

Les Pyrénées ont été particulièrement touchés, avec des précipitations de 10 et 15 millimètres en une heure et des épisodes de grêle par endroits. Sur les réseaux sociaux, les habitants ont posté des photos et vidéos impressionnantes.

Une mini-tornade à Foix

Les orages ont débuté dès l'après-midi, avec de fortes averses de grêle et des rafales jusqu'à 107km/h à l'ouest de Foix, en Ariège. Un impressionnant orage de grêle, bref mais intense, s'est abattu dans le secteur, entre 16h et 16h05.

Les pompiers ont dû gérer 12 interventions pour des chutes d'arbres, des câbles électriques sur la chaussée et ponctuellement des caves légèrement inondées.

FOIX

Inondations en centre ville cet après-midi arbres déracinés....

Matthias Cop #ariege #Orages pic.twitter.com/HmvpivfbNE — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) 8 juillet 2019

Des centaines de foyers privés d'électricité dans les Pyrénées et les Landes

En Ariège, les pompiers sont intervenus pour bâcher quelques toitures. Enedys Pyrénées et Landes a indiqué sur son compte Twitter que 800 foyers avaient été privés d’électricité "sur les zones est de Pau et au nord de Tarbes suite aux orages". Dans les Landes, l’orage a touché le sud de Saint-Vincent-de-Tyrosse et l’est de Villeneuve-de-Marsan, vers 22 heures lundi soir, avec "beaucoup de violence" selon Enedis.