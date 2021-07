Météo : dix départements de l'est et du nord de la France en vigilance orange pour "pluie-inondation" ou "crues"

Alerte dans l'est de la France. La Haute-Marne, la Haute-Saône, le Doubs et le Jura sont toujours placés en vigilance orange pour "pluie-inondation" par Météo-France, mercredi 14 juillet. L'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont de leur côté placés en vigilance orange "crues".

"Un nouvel épisode fortement pluvieux" est attendu sur une partie de l'est et du nord de la France précise Météo-France dans son dernier bulletin météo. Après les fortes pluies qui ont déjà touché le nord-est de la France depuis le début de la semaine, la région se prépare à un nouvel épisode de précipitations. "Le caractère préoccupant est qu'il intervient 24 heures après un épisode pluvieux déjà conséquent, sur des sols saturés, accentuant les phénomènes de ruissellement", prévient Météo France.

Des records de précipitations ont par ailleurs été recensés en France. Depuis lundi, il est localement tombé l'équivalent de plus d'un mois de pluie de juillet. Dans l'Indre, à Luçay-le-Mâle, près de deux mois de pluie sont tombés en 24 heures.