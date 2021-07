Météo : cinq départements de l'est de la France placés en vigilance orange pour "pluie-inondation"

La vigilance orange débute mercredi à 16 heures en Meurthe-et-Moselle, en Meuse, en Moselle, dans le Bas-Rhin et dans les Vosges.

Alerte dans l'est de la France. La Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin et les Vosges ont été placés en vigilance orange pour "pluie-inondation" par Météo-France, mercredi 14 juillet en début de matinée. La vigilance débute mercredi à 16 heures, et s'étend jusqu'à jeudi soir.

"Un nouvel épisode de fortes pluies" est attendu sur la Lorraine et le Bas-Rhin, précise Météo-France dans son dernier bulletin météo. La Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin (déjà placé en vigilance orange pour "pluie-inondation" en début de semaine) et les Vosges sont par ailleurs placés en vigilance jaune pour les crues.

Après les fortes pluies qui ont déjà touché le nord-est de la France depuis le début de la semaine, la région se prépare à un nouvel épisode de précipitations. "Le caractère préoccupant est qu'il intervient 24 heures après un épisode pluvieux déjà conséquent, sur des sols saturés, accentuant les phénomènes de ruissellement", prévient Météo France.