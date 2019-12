Intempéries : seize départements placés en vigilance orange, notamment pour des risques d'inondation

Le département des Pyrénées-Atlantiques est en revanche passé en jaune alors qu'il était jusqu'ici placé en vigilance rouge.

Météo France recommande la vigilance dans seize départements français du Sud-Ouest, des Alpes et de la Corse, dans son dernier bulletin publié à 6 heures du matin, samedi 14 décembre. L'alerte orange est reconduite notamment pour des vents violents et des inondations qui ont fait un mort et cinq blessés la veille en France.

Seize départements sont placés en vigilance orange par Météo France, samedi 14 décembre 2019. (METEO FRANCE)

Inquiétudes à Peyrehorade, dans les Landes

Les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, la Corrèze et le Lot, et le Lot-et-Garonne, font l'objet d'une attention particulière pour des risques d'inondation.

Le niveau des Gaves réunis à Peyrehorade (Landes) devait connaître un pic de crue samedi matin entre 5,20 et 5,40 m (la crue record de juin 2018 était de 5,68 m). L'eau a commencé à atteindre l'intérieur de certaines maisons vendredi en fin de journée et les premières évacuations, dans l'après-midi, se poursuivaient dans la soirée.

Des pompiers sauvent des animaux en péril en raison des intempéries, vendredi 13 décembre 2019 à Peyrehorade (Landes). (GAIZKA IROZ / AFP)

La Corse-du-Sud et la Haute-Corse sont maintenues en vigilance orange pour vents violents, allant au-delà des 200 km/h. A 22h00, 26 500 clients étaient privés d'électricité et la circulation des trains sur l'île a été suspendue jusqu'à samedi après-midi. Ces vents se maintiennent samedi matin "sur la Haute Corse et les zones de relief" mais ils devraient baisser d'intensité sur la Corse du Sud, selon Météo France.

Enfin, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont toujours en vigilance orange pour des risques d'avalanche "de niveau 4 sur 5", précise Météo France. "Le risque de départ spontané d'avalanche augmentera rapidement dans la nuit de vendredi à samedi et se maintiendra samedi", explique le prévisionniste, tout en ajoutant que "quelques grandes avalanches ont déjà été signalées ce vendredi en Isère".

Un mort et cinq blessés sur le territoire national

L'alerte a été levée dans l'Aisne, l'Eure, l'Oise, la Seine-Maritime, la Somme et le Tarn, selon un bulletin du prévisionniste publié à 6 heures du matin. Quant au département des Pyrénées-Atlantiques, auparavant placé en alerte rouge, il a finalement été rétrogradé en jaune. Dans ce département, les intempéries ont fait un mort sur une route à Ilharre (Pyrénées-Atlantiques) : un automobiliste de 70 ans s'est tué vendredi en fin de matinée lorsque son véhicule a percuté violemment un arbre tombé sur la chaussée.

Cinq autres personnes ont été blessées par des chutes d'arbres sur leur voiture, deux d'entre elles grièvement : un cadre de La Poste de 45 ans à Saint-Antoine-de-Ficalba (Lot-et-Garonne) et un homme de 22 ans près de Geaune (Landes). Trois autres conducteurs ont été légèrement blessés, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans des circonstances similaires.

Cet épisode pluvieux et venteux devrait se poursuivre jusqu'à 16 heures. Il avait atteint la façade atlantique et la plaine dans la nuit de jeudi à vendredi, avec des rafales relevées jusqu'à 143 km/h à Millau (Aveyron). Jusqu'à 400 000 foyers ont été privés d'électricité au niveau national, selon Enedis. Ils étaient encore 70 000 vendredi en fin d'après-midi, principalement en Nouvelle-Aquitaine.